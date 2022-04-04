Прием заявок на социальную ипотеку для молодых учителей начался в Подмосковье

Молодые учителя из Подмосковья смогут подать заявки на социальную ипотеку до 29 апреля. Льготное жилье доступно специалистам не старше 35 лет.

Подмосковье — единственный в России регион, где есть такая программа. По ней правительство поддерживает уникальных работников социальной сферы, среди которых врачи, ученые, педагоги, тренеры и не только.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что узнать подробности об участии можно на сайте.

Желающих получить соципотеку каждый год все больше — это отличная мера поддержки, которая действительно работает Ирина Каклюгина.

Стоимость квартиры берет на себя правительство региона. Ее обладателю остается лишь выплачивать проценты.

Шесть лет назад льготная программа «Социальная ипотека» в Подмосковье появилась по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.