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    04 апреля 2022, 17:45

    Прием заявок на социальную ипотеку для молодых учителей начался в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Молодые учителя из Подмосковья смогут подать заявки на социальную ипотеку до 29 апреля. Льготное жилье доступно специалистам не старше 35 лет.

    Прием заявок на социальную ипотеку для молодых учителей начался в Подмосковье | Изображение 1

    Подмосковье — единственный в России регион, где есть такая программа. По ней правительство поддерживает уникальных работников социальной сферы, среди которых врачи, ученые, педагоги, тренеры и не только.

    Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина рассказала, что узнать подробности об участии можно на сайте.

    Желающих получить соципотеку каждый год все больше — это отличная мера поддержки, которая действительно работает

    Ирина Каклюгина.

    Стоимость квартиры берет на себя правительство региона. Ее обладателю остается лишь выплачивать проценты.

    Шесть лет назад льготная программа «Социальная ипотека» в Подмосковье появилась по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.