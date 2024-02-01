01 февраля 2024, 19:00
Прием заявок на присвоение знака отличия за защиту прав человека стартовал в Подмосковье
Прием документов от претендентов на награждение знаком отличия «За защиту прав человека в Московской области» стартовал в Подмосковье, сообщила омбудсмен Ирина Фаевская. Заявки можно подать до 1 ноября 2024 года.
Принять участие в отборе на награждение знаком отличия могут люди, занимающиеся активной и плодотворной общественной деятельностью в сфере защиты прав и свобод человека.
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«Приглашаю к участию в отборе претендентов на награду: юристов, адвокатов, правозащитников, общественных деятелей, журналистов и просто неравнодушных граждан», — подчеркнула Ирина Фаевская.
Отбором кандидатов на награду займутся представители Совета государственного органа Подмосковья. Чтобы стать претендентом, необходимо направить соответствующую заявку на адрес электронной почты: upchmo@mosreg.ru. Со всеми подробностями о награде можно ознакомиться по ссылке.
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