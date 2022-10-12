Подмосковные волонтеры смогут подать заявки на премию «Герои нашего времени» до 16 октября | 360°

Подмосковье 12 октября 2022, 16:36 Поделиться Telegram

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Viber Подмосковные волонтеры смогут подать заявки на премию «Герои нашего времени» до 16 октября

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В Подмосковье продлили срок приема заявок на престижную премию под названием «Герой нашего времени». Теперь волонтеры, которым сейчас от 14 до 35 лет, смогут заявиться на нее до 16 октября. Конкурс вызывает большой интерес у жителей Московской области — к сегодняшнему дню на него отправили уже больше 300 заявок. Саму премию проводит «Молодая гвардия» Подмосковья с такими организациями, как Росмолодежь, Министерство информационных и социальных коммуникаций региона. Участвует и региональное движение «Волонтеры Подмосковья». Премия направлена на то, чтобы в Подмосковье повышался престиж добровольчества.

«Здорово, что в регионе появляется все больше возможностей для поощрения активистов и поддержки их деятельности, особенно сейчас, когда помощь волонтеров особенно важна. В последние дни приема заявок мы приглашаем всех жителей Подмосковья представить свою инициативу, а подать заявку и ознакомиться с правилами участия можно на платформе volontermo.ru», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

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Премия будет вручаться по нескольким номинациям. Например, «Живая история», «Культурные люди», «Добро в действии» и другое. Их будут присуждать тем волонтерам, которые много времени и сил уделяют тому, чтобы сберечь историческую память и культурное достояние, защитить окружающую среду, окутывает Ветеранов ВОВ заботой и так далее. В последнее время заявок на премию стало слишком уж много, поэтому было решено продлить срок их приема.

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Для того, чтобы волонтерам поучаствовать в этом конкурсе, нужно сначала заполнить анкету и подробно ответить на вопросы о работе. После окончания регистрации нужно будет представить на конкурс две качественные работы. Победителей ожидают ценные призы.

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