Подмосковье 22 мая 2023, 12:52 Прием заявок на получение гранта «Агротуризм» завершился в Подмосковье Источник фото: пресс-служба Минсельхозпрод Мо

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Прием заявок на участие в гранте «Агротуризм» завершен, сообщила пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Победителей конкурса определят летом этого года.

По словам курирующего ведомства зампреда регионального правительства Георгия Филимонова, всего документы на участие в «Агротуризме» подали 14 претендентов на грант. Субсидию могут получить как опытные фермеры, так и только осваивающие направление новички.

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«Проектами развития предусмотрено приобретение средств для размещения туристов, сельхозтехники, оборудования для приготовления пищи, создание детских игровых зон, благоустройство территорий хозяйств. В 2023 году для развития подмосковного агротуризма предусмотрено 20 миллионов рублей», — добавил Филимонов.

Заявки на развитие туристической инфраструктуры поступили от хозяйств из Луховиц, Коломны, Наро-Фоминска, Щелкова, Зарайска, Орехово-Зуева, Павловского Посада, Егорьевска, Рузы и Дмитрова. Претенденты на грант занимаются разведения рыбы и крупного скота, а также растениеводством. Победители получат единоразовую субсидию в размере до 10 миллионов рублей.

Также в Подмосковье до 14 июня 2023 года продолжается прием заявок на гранты «Агростартап». Победители этого конкурса получат субсидии до восьми миллионов рублей.

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