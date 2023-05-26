Подмосковье 26 мая 2023, 03:24 Коломенский туристический центр продлил прием заявок на творческий конкурс «Из тряпья золото» до 5 июня Министерство культуры и туризма МО

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Прием заявок на творческий конкурс «Из тряпья золото» Центра познавательного туризма «Коломенский посад» и музея-лаборатории «Шелковая фабрика» продлили до 5 июня, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. К участию приглашаются художники, дизайнеры, технологи, студенты профильных вузов, эксперты в области ткачества и других промыслов в возрасте от 18 лет.

Победителей выберут по номинациям «Из тряпья золото», «Райский сад», «Кукла коломенская» и «Бурдесуа». Авторам лучших проектов музейно-творческий кластер центра «Коломенский посад» предоставит возможность заключить договор на реализацию идей.

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Подать заявку на конкурс можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе проведут сотни культурных, развлекательных и спортивных мероприятий. Их организуют в рамках проекта «Лето в Подмосковье».

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