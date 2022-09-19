Прием заявок на поддержку сельскохозяйственных компаний открыли в Подмосковье | 360°

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Прием заявок на поддержку сельскохозяйственных компаний открыли в Подмосковье

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В Подмосковье запустили прием заявок на оказание услуг для производственных и сельскохозяйственных компаний. Для них доступно софинансирование, прием обращений продлится до 2 октября.

Как отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, для того, чтобы воспользоваться такой мерой поддержки, компания должна быть зарегистрирована на территории Московской области не менее одного года.

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Получить можно множество услуг. В том числе, по разработке программ модернизации и инженерно-конструкторской документации, по подготовке бизнес-плана, по сертификации продукции, по регистрации товарных знаков и патентов, а также по множеству других услуг в Подмосковье.

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«До 70% стоимости услуги будут оплачены центром „Мой бизнес“, а если мы говорим об анализе потенциала предприятий и оценке импортозамещения, то погасят до 95% их стоимости», — отметила Екатерина Зиновьева.

Для того, чтобы принять участие в программе, нужно подать заявку через официальный портал РПГУ. Узнать все подробности о таких мерах поддержки можно на Инвестпортале Московской области. Если это потребуется, то всю необходимую консультацию можно получить по телефону +7 (499) 645-64-00 (добавочный 130, 131, 142).

Сельское хозяйство

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