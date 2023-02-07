Подмосковье 07 февраля 2023, 12:07 Прием заявок на поддержку научных разработок премиями стартовал в Подмосковье

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Подмосковье поддержит внедрение научных и научно-технических результатов губернаторскими премиями. Прием заявок на материальную поддержку уже стартовал в Московской области и продлится до 5 апреля 2023 года.

«В этом году в Подмосковье в рамках распределения премий губернатора за коммерциализацию будут определены 10 победителей. Каждый лауреат получит по 1 миллиону рублей», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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Претендовать на премию могут ученые, специалисты и научно-технические коллективы, разработки которых уже внедрили в производственную деятельность. Отмечается, что срок достижений конкурсантов не должен превышать пяти лет.

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Подробнее об участии в конкурсе можно узнать по телефону: 8 (498) 602-06-04, добавочный номер 5-42-06. Подать документы для участия в отборе необходимо по адресу: город Красногорск, бульвар Строителей, дом 7, Бизнес-центр «Новатор».

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