Прием заявок на поддержку экспортеров начался в Подмосковье | 360°

Подмосковье 28 октября 2022, 17:53 Прием заявок на поддержку экспортеров начался в Подмосковье

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Фонд поддержки экспорта Подмосковья открыл сбор заявок на оказание услуг для компаний в 2023 году. Подать ее можно на сайте, сообщила зампред правительства, глава Мининвеста Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Подать заявку на получение поддержки фонда могут малые и средние предприниматели, в том числе новички в экспорте, рассказала глава Мининвеста.

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«Все услуги фонда предоставляются бесплатно, более того, он может софинансировать ряд затрат, связанных с экспортной деятельностью. Например, сертификацию производства и продукции, а также транспортировку на новые экспортные рынки», — добавила Екатерина Зиновьева.

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Фонд поможет компаниям принять участие в международных выставках и других мероприятиях. Кроме того, сотрудники посодействуют в переводе документации на иностранные языки, подготовке контрактов и другой работе.

После того как заявки обработают, фонд разработает индивидуальные планы работы на год. Компании будет сопровождать персональный менеджер, который будет отвечать на вопросы и курировать бизнес.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о мерах поддержки бизнеса в условиях частичной мобилизации. Они коснутся малого и среднего бизнеса.