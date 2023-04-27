Подмосковье 27 апреля 2023, 13:42 Прием заявок на открытие корпоративных центров по рационализации стартовал в Подмосковье

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В Подмосковье начался прием заявок на открытие корпоративных центров по рационализации. Пространство предназначено для проведения проектных и стратегических сессий, практикумов, мозговых штурмов и многого другого.

«На базе отобранных предприятий создадут точки рационализаторства или точки кипения Hi-Tech. В первом случае фокус идет на быстрое и массовое вовлечение сотрудников, а также освоение основных методов рационализаторской деятельности», — отметил директор Департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений министерства экономического развития региона Александр Молодцов.

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Точка кипения Hi-Tech нацелена на развитие партнерских связей, а также внедрение идей стартапов извне. Претендовать на открытие данных центров могут участники нацпроекта «Производительность труда», технопарки, особые экономические зоны и научно-исследовательские институты. Отмечается, что на данный момент в Подмосковье работают более 20 корпоративных центров по рационализации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности развития бизнеса и промышленности в регионе в условиях санкций. Он напомнил, что первые санкции, с которыми Россия столкнулась в 2014 году, затронули продукты питания. Однако благодаря ограничениям Подмосковье смогло нарастить агробизнес и продовольственную безопасность.

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