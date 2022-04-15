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    15 апреля 2022, 16:37

    Прием заявок на обучение в школах искусств начался в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Заявки на обучение в детских школах искусств на 2022–2023 годы начали принимать в Подмосковье. Подать их можно на областном портале госуслуг.

    Прием заявок на обучение в школах искусств начался в Подмосковье | Изображение 1

    Об этом рассказали в Минкультуры Подмосковья. В ведомстве напомнили, что на портале можно не только записать ребенка, но и онлайн изучить список доступных программ.

    Обучение в музыкальных, художественных, хоровых и хореографических школах — это отличный старт для юных дарований

    Минкультуры Подмосковья.

    Сейчас программы музыкального, изобразительного и других видов искусства в Подмосковье осваивают 96 тысяч детей.

    Подробности доступны на сайте Научно-методического центра Подмосковья.