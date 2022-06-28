Прием заявок на научные гранты в Подмосковье продлили до 22 июля

Мининвест Подмосковья продлил конкурс на получение научных грантов от правительства региона до 22 июля. В этом году предприятия-победители поделят между собой 10 миллионов рублей на реализацию наукоемких проектов.

Глава министерства Екатерина Зиновьева отметила, что мера поддержки действует в Подмосковье уже более семи лет.

«С 2014 года поддержку из бюджета Московской области получили 90 проектов на общую сумму 335,9 миллиона рублей. Ежегодный бюджет мероприятия составляет 50 миллионов рублей. В этом году мы также поддержим лучшие научные проекты Подмосковья», — отметила Зиновьева.

Получить грант могут те предприятия, которые обеспечат не менее 20% финансирования проекта и смогут реализовать его в течение одного-трех лет. Одно из главных условий — регистрация деятельности на территории Московской области. Узнать подробнее о конкурсе можно на сайте Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.