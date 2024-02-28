Подмосковье 28 февраля 2024, 09:29 Прием заявок на национальный конкурс IT-компаний завершится 29 февраля в Подмосковье Мингосуправления МО

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Подмосковные разработчики в сфере информационно-коммуникационных технологий поборются за звание лучших на национальном конкурсе. Подать заявку можно до 29 февраля.

Участвовать можно в разных номинациях конкурса. Это «Технологии умного города», «Искусственный интеллект», «Информационная безопасность» и другие.

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В Мингосуправления Московской области сообщили, что конкурс пройдет в три этапа. Первый из них — прием заявок — завершится 29 февраля. Весной экспертный совет оценит поступившие проекты и выберет призеров. Финал состоится в апреле, тогда и наградят победителей.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте мероприятия.

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