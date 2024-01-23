Подмосковье 23 января 2024, 12:57 Прием заявок на музыкальный конкурс для одаренных детей начался в Подмосковье Unsplash

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Открытый фестиваль-конкурс юных исполнителей «Одаренные дети Подмосковья» пройдет в Одинцове. Мероприятие уже стало визитной карточкой округа — ежегодно профессиональному жюри демонстрируют работы высокого уровня в исполнении юных талантов.

Конкурс проводят в следующих номинациях: фортепиано, фортепианные ансамбли, клавишные народные инструменты, струнные народные инструменты, духовые и ударные инструменты, электронные музыкальные инструменты, струнные смычковые инструменты, классическая гитара, теоретические дисциплины, вокальное искусство, хоровое искусство, музыкальный фольклор.

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С условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке. Прием заявок уже начался.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

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