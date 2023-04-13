Подмосковье 13 апреля 2023, 15:29 Прием заявок на математическую программу в «Сириусе» начался в Подмосковье Пресс-служба Министерства образования Московской области

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Школьники Подмосковья смогут принять участие в программе по углубленному изучению математики. Об этом рассказали в Министерстве образования Подмосковья.

Регистрация для школьников уже открыта. Учащиеся с шестого по восьмой классы могут подать заявку до 16 апреля, а девятиклассники — с 4 по 21 мая.

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После регистрации школьники пройдут курс, в составе которого видеоуроки и упражнения для самостоятельного решения. Ребята получат углубленные знания по математике, смогут подготовиться к олимпиадам высокого уровня. В программе также будут соревнования и лекции ведущих ученых страны.

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