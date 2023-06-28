Подмосковье 28 июня 2023, 10:33 Прием заявок на литературную премию для авторов завершится в Подмосковье 22 августа Моковская губернская универсальная библиотека

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Министерство культуры и туризма Московской области объявляет о старте конкурсов на соискание главных ежегодных областных литературных премий — имени Михаила Пришвина и имени Роберта Рождественского.

К участию приглашают авторов, постоянно проживающих в Подмосковье. Подать заявку на конкурс можно до 22 августа.

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Выдвижение произведений и авторов на соискание премий производится по ходатайству органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, общественных организаций или СМИ.

Соискатели премии имени Пришвина должны представить одно или несколько произведений в прозе, а премии Роберта Рождественского — книгу стихов, изданную за последние три года. Кроме того, необходимо отправить сопроводительное письмо ходатайствующего органа, указав контактные данные, место рождения и жительства автора, а также характеристику его творческого пути.

Премии имени Пришвина и Рождественского присуждаются в двух номинациях, а лауреаты могут получить денежное вознаграждение от 50 до 100 тысяч рублей.

Документы необходимо направить по адресу: 141241, Московская область, Пушкино, микрорайон Мамонтовка, улица Школьная, 5 с пометкой «Конкурс Рождественского» или «Конкурс Пришвина».

Всю интересующую информацию можно уточнить по телефону: 8 (496) 539-13-86.

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