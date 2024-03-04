Подмосковье 04 марта 2024, 17:56 Прием заявок на льготную ипотеку от молодых учителей начался в Подмосковье 4 марта Министерство образования МО

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Прием заявок на участие в программе «Социальная ипотека» для молодых учителей начался 4 марта. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

«Благодаря программе „Социальная ипотека“ молодые учителя могут приобрести квартиру на льготных условиях. Важное условие — после получения сертификата учителю необходимо отработать в образовательной организации не менее 10 лет», — рассказала вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.

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В 2024 году улучшить свои жилищные условия по программе смогут 20 молодых учителей. Претендовать на сертификат могут педагоги всех специальностей, имеющие стаж на территории Московской области не менее трех лет. Подать документы на участие в конкурсе можно до 29 марта.

Другие учителя также смогут претендовать на льготную ипотеку в Подмосковье. Прием заявок продлен до 1 апреля.

Документы принимаются по электронной почте: soc-ipoteka@asou-mo.ru или rodionovanva@mosreg.ru. Подробные условия участия в программе можно узнать на официальном сайте Министерства образования Московской области.

С 2016 года сертификаты получили уже 575 педагогов Московской области.

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