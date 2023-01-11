Подмосковье 11 января 2023, 14:34 Прием заявок на льготную ипотеку для медиков начался в Подмосковье

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Больше 160 подмосковных медработников смогут приобрести жилье на льготных условиях в 2023 году. Прием заявок на участие в программе «Социальная ипотека» стартовал в регионе.

Сотрудникам, которые хотят претендовать на льготную ипотеку, нужно подать документы в кадровую службу своей медицинской организации. Воспользоваться мерой поддержки могут врачи, а также фельдшеры, медсестры, акушеры и другие специалисты.

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«За время действия программы свидетельства на приобретение жилья получили более 1,5 тысячи медработников. В этом году планируется выдать еще 161 сертификат», — сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

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Подмосковье оплатит 50% от стоимости жилья медработнику в качестве первоначального взноса и в течение 10 лет будет гасить сумму основного долга. Таким образом сотруднику останется только выплачивать проценты по кредиту.

По поручению губернатора Андрея Воробьева в регионе действуют и другие меры соцподдержки врачей. Это компенсация аренды жилья, предоставление земельного участка, а также программы «Земский доктор», «Приведи друга» и другие.