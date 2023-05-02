Подмосковье 02 мая 2023, 09:25 Прием заявок на конкурсы лучших школ искусств и их педагогов завершится 2 мая в Подмосковье Министерство культуры и туризма Московской области

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Ежегодные всероссийские конкурсы «Лучшая детская школа искусств» и «Лучший преподаватель детской школы искусств» пройдут в Подмосковье. Заявки будут принимать до 2 мая.

Конкурсы направлены на развитие и сохранение системы художественного образования в России и поддержку лучших преподавателей школ искусств.

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В 2021 году победителем стала центральная ДШИ в Химках, где обучаются 2357 человек по 11 программам. Среди лауреатов на звание лучшей сельской школы стала ДШИ в поселке Развилка в Ленинском округе. Там по 12 программам учатся 450 детей.

Конкурс пройдет в три тура, первый из которых состоится 31 мая в Минкультуры и туризма Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что двое жителей региона получили звание Героя Труда России 1 мая. Ими стали Татьяна Бабурова и Юрий Милехин.

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