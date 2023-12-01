Подмосковье 01 декабря 2023, 12:11 Прием заявок на конкурс на звание лучшей организации туриндустрии продлили в Подмосковье Министерство культуры и туризма МО

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Прием заявок на конкурс «Лучшая организация туриндустрии в Московской области» продлили. Принять участие в нем теперь можно до 8 декабря.

Как рассказали в Минкультуры Подмосковья, конкурс проведут среди юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые работают в сфере туризма. Они поборются за победу в 11 номинациях. Это лучшие загородные и городские гостиницы, пансионат, хостел, бизнес-отель и другие организации.

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Подробнее о конкурсе можно узнать по ссылке. Материалы для участия нужно направить по почте lomosobl@gmail.com.

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