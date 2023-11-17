Подмосковье 17 ноября 2023, 14:02 Прием заявок на конкурс лучших туристических организаций продлили в Подмосковье до 27 ноября Министерство культуры и туризма МО

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Министерство культуры и туризма Московской области продлило прием заявок на участие в ежегодном конкурсе за звание лучшей организации туриндустрии до 27 ноября. Принять участие можно в 11 номинациях.

Подробнее ознакомиться с правилами конкурса можно на сайте. Материалы для участия необходимо направить на e-mail адрес: lomosobl@gmail.com.

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Главная задача конкурса — повышение качества обслуживания туристов, продвижение регионального туристского продукта и формирование благоприятного имиджа предприятий туриндустрии Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале уже есть афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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