Подмосковье 11 декабря 2023, 17:42 Прием заявок на конкурс лучшей дворовой елки продлится в Подмосковье до 18 декабря Победитель конкурса 2022 года. Балашиха / ГУСТ

Читать 360tv в

ГУСТ Подмосковья проводит конкурс на лучшую елку во дворе. Прием заявок продлится до 18 декабря. Победителя определят путем народного голосования 23 числа — он получит подарки от ведомства.

«Начиная с 1 декабря мы принимаем конкурсные заявки на самую густ и нарядную елку во дворе: такой актив прежде всего помогает лучше узнать своих соседей, провести время с семьей, а также найти единомышленников, которые рады учувствовать в благоустройстве двора», — заявила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Реклама

Конкурс проводят в Telegram-канале — там можно ознакомиться с правилами участия и критериями отбора заявок.

Борьба с последствиями снегопадов в Московской области остается в «зоне особого внимания». На это указал губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».