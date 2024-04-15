Подмосковье 15 апреля 2024, 20:13 Прием заявок на конкурс лучшего молодого омбудсмена стартовал в Подмосковье Источник фото: Дмитрий Белицкий

Читать 360tv в

Прием заявок на участие в конкурсе на лучшего молодого правозащитника стартовал в Подмосковье. Состязания пройдут по инициативе уполномоченного по правам человека в Московской области и Молодежного совета.

По словам омбудсмена Подмосковья Ирины Фаевской, главная цель конкурса — выявить лучших молодых правозащитников и поощрить их.

Реклама

«Приглашаем молодых людей, которые занимаются активной правозащитной деятельностью в Подмосковье, принять участие в нашем конкурсе. Важно поддерживать молодых людей, которые занимаются таким важным делом», — рассказала Фаевская.

Принять участие в состязании могут граждане России в возрасте от 16 до 35 лет по направлениям: активная и плодотворная общественная деятельность в сфере защиты прав и свобод человека; благотворительная, волонтерская деятельность; развитие и укрепление институтов гражданского общества; правовое просвещение граждан в сфере защиты прав и свобод человека.

Заявки на конкурс принимаются до 1 августа.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».