Подмосковье 14 июня 2023, 17:34 Прием заявок на конкурс лучшего архитектурного проекта пройдет в Подмосковье до 30 июня Мособлархитектура

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В Подмосковье стартовал прием заявок на участие в архитектурном конкурсе «Лучший проект Подмосковья». Отправить работу на конкурс можно до 30 июня.

Конкурс проводится впервые в следующих номинациях: «Лучший проект Подмосковья категории социальной инфраструктуры», «Лучший проект Подмосковья категории общественные здания и комплексы», «Лучший проект Подмосковья категории промышленной недвижимости», «Лучший проект Подмосковья категории жилая недвижимость малой и средней этажности» и «Лучший проект Подмосковья категории жилая многоэтажная недвижимость».

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Жюри на конкурсе станут ведущие архитекторы Московской области. Главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина будет председателем комиссии.

«Мы в первый раз проводим архитектурный конкурс „Лучший проект Подмосковья“, но я надеюсь, что он станет хорошей традицией и будет способствовать формированию современного архитектурного облика и комфортной среды городов и территорий региона», — прокомментировала Кузьмина.

Конкурс проводится в один этап. Участие в нем бесплатное. Заявки на участие необходимо прислать на почту: konkurs@arhmo.ru.

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