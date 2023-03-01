Подмосковье 01 марта 2023, 14:08 Прием заявок на конкурс «Экспортер года» стартовал в Подмосковье

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Предприниматели из Подмосковья смогут принять участие в конкурсе на лучшего экспортера по итогам 2022 года. Подать заявку можно до 9 апреля, рассказала зампред правительства региона — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева.

Участники поборются за звание лучшего экспортера в сферах промышленности, АПК, услуг и высоких технологий. Среди номинацией также представлены «Трейдер года», Лучшая женщина-экспортер» и другие. В прошлом году награды получили 14 компаний.

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«В региональном этапе конкурса дает возможность стать участниками окружного конкурса экспортеров, а в случае победы — и федерального этапа», — сказала она.

Среди прошлогодних победителей — компании «Плодоимпорт», «Феттеръ», «ТБК» и другие.

Итоги конкурса объявят до 1 мая, а в конце года победителей наградят.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев представил министру экономического развития новый путь поддержки бизнеса в регионе. Он высоко оценил опыт Подмосковья в поддержке бизнеса и отметил, что эту практику начнут тиражировать и в других регионах.

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