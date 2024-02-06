Подмосковье 06 февраля 2024, 16:32 Прием заявок на конкурс для детей-инвалидов «Мир без границ» начался в Подмосковье Телеканал «360»

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Инклюзивный фестиваль творчества «Мир без границ» снова пройдет в Подмосковье — об этом в эфире «Область перемен» сообщила председатель региональной ассоциации родителей детей-инвалидов Инна Орлова. Другие гости программы рассказали о поддержке пациентов с сахарным диабетом и способах развития бизнеса в Московской области.

Фестиваль без границ

Прием заявок на участие в конкурсе «Мир без границ» для детей-инвалидов начался в Подмосковье. Фестиваль проходит в регионе с 2016-го, и в этом году его поддержали Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова и фонд «Донбасс.рф». Помощь в организации традиционно окажет правительство Московской области.

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В 2024 году конкурс посвятили сказкам народов мира. Ребята из разных городов получат возможность показать себя на большой сцене и проявить таланты. Итоги подведут на фестивале в Одинцове.

«Конкурс перерос из подмосковного в международный. В прошлом году уже участвовали дети со всей России и из других стран, в этом сезоне мы продолжаем двигаться в этом направлении. Правительство Московской области и губернатор Андрей Воробьев сразу поддержали нас, благодаря этому мы смогли так развиться», — рассказала председатель ассоциации родителей детей-инвалидов Подмосковья Инна Орлова.

Грант для фермеров

Грант «Агростартап» — одна из самых популярных мер поддержки для бизнеса на селе в Подмосковье. В 2023 году Минсельхозпрод поддержал 11 фермеров, предоставив им 53 миллиона рублей. Потомственный пчеловод из Клина Мария Губакина стала одной из тех, кто получил поддержку.

«Я пришла к пчеловодству не просто так. Мой отец до сих пор передает мне знания, и я развиваюсь как пчеловод в шестом поколении. Мое мнение — нужно вырасти в этой среде, так будет гораздо проще», — говорит Мария.

Когда девушка решила организовать свое собственное хозяйство, пошла учиться в «Школу фермеров» — это еще одна мера поддержки сельского предпринимательства в Подмосковье. Регион предоставляет множество возможностей начать собственное дело и успешно его развивать.

Новые датчики для детей

Две с половиной тысячи детей в Московской области болеют сахарным диабетом первого типа — об этом сообщила заведующая отделением эндокринологии НИКИ детства Асиет Тлиф. В этом году ребята получат новые приборы мониторинга уровня глюкозы в крови последнего поколения. Датчики предоставят бесплатно.

«Если нет систем мониторирования, человеку приходится постоянно отслеживать уровень глюкозы с помощью прокола пальца. Мониторинг — это когда каждую минуту мы можем видеть уровень глюкозы в крови. Обучаем родителей и их детей пользоваться современными датчиками», — пояснила врач

Бизнес по франшизе

Министерство инвестиций Московской области продолжает прием заявок на получение субсидий для приобретение франшиз. В 2023 году в Подмосковье спрос на покупку бизнеса вырос на 28%. Одна из первоочередных задач на старте — подобрать доступную локацию для своего предприятия. С этим в регионе помогают центры «Мой бизнес».

Социальный предприниматель из Видного Екатерина Младова рассказала о своем опыте получения субсидии.

«В 2022 году я вошла в роль предпринимателя. Вела активную рабочую деятельность, а уже в 2023 году получила первую свою субсидию — мне возместили затраты по аренде. Если я работаю по франшизе, то это хороший способ закрыть часть своих затрат», — считает Екатерина.

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