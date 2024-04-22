Подмосковье 22 апреля 2024, 10:12 Прием заявок на конкурс архивистов продлили в Подмосковье Unsplash

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Прием заявок на конкурс «Юный архивист» продлили в Подмосковье до 30 июня. Об этом сообщили в Мингосуправления Московской области.

Главная цель конкурса — поспособствовать воспитанию патриотизма, формированию чувства гордости и любви к стране. Чтобы стать участником в этом году, необходимо направить анкету по электронной почте gau-unarh@mosreg.ru. Направить свои работы могут ученики школ, а также студенты колледжей и вузов.

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С формой заявки и требованиями к участникам можно ознакомиться на сайте министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об акции «День добрых дел», которая пройдет 27 апреля.

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