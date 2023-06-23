Подмосковье 23 июня 2023, 17:09 Прием заявок на конкурс архитектурных проектов завершится в Подмосковье 30 июня

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Прием заявок на архитектурный конкурс «Лучший проект Подмосковья» завершится через неделю. Оценивать работы будут ведущие специалисты в области архитектуры и градостроительства Московской области.

Проекты принимают в пяти номинациях. Итоги конкурса подведут 13 июля. Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться по ссылке.

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«Мы в первый раз проводим архитектурный конкурс „Лучший проект Подмосковья“, но я надеюсь, что он станет хорошей традицией и будет способствовать формированию современного архитектурного облика и комфортной среды городов и территорий региона», — заявила главный архитектор Московской области Александры Кузьминой.

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