Подмосковье 08 февраля 2024, 10:15 Прием заявок на компенсацию затрат по сертификации для фермеров начался в Подмосковье источник: пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Подмосковные фермеры могут получить компенсацию части затрат на сертификацию продукции на внешних рынках. Прием заявок на господдержку начался 1 февраля.

Как рассказал заместитель председателя правительства, глава Минсельхозпрода Подмосковья Владислав Мурашов, поддержка распространяется на зерновые, мясную, рыбную, молочную и другую продукцию.

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«Мера господдержки станет стимулом для экспортного потенциала Московской области и позволит возместить региональным товаропроизводителям от 50% до 90% затрат. Для участия необходимо предоставить документы, в том числе договоры на оказание услуг, реквизиты сертификатов и скан-копии внешнеторговых контрактов», — сказал он.

Направить полученные средства можно на возмещение трат на оценку соответствия продукции международным стандартам, проведение ветеринарных мероприятий, хранение и транспортировку и многое другое.

Отбор заявок продлится до 29 февраля.

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