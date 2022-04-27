Прием заявок на губернаторские премии молодым ученым начался в Подмосковье

Подмосковный Мининвест открыл прием заявок на соискание премий губернатора для молодых ученых. Это касается сфер науки, технологий, техники и инноваций.

Заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева отметила, что премию молодым ученым вручают 10 лет.

За это время ее получили уже 145 талантливых специалистов Подмосковья. Вручение премии позволяет привлекать перспективные кадры и поддерживать развитие науки Екатерина Зиновьева.

По ее словам, каждый год ученые Московской области делают открытия во всех сферах науки. Также они регулярно занимают высокие места на федеральных и международных конкурсах, становятся лауреатами престижный премий.

«В этом году по результатам конкурсного отбора будет выделено 15 победителей, каждый из них получит по 700 тысяч рублей», — уточнила Зиновьева.

Подробности доступны на сайте. Заявки принимают до 17 июня. Получить консультацию можно по номеру 8 (498) 602-06-04 (добавочный 5-42-02) или электронной почте vdovinanv@mosreg.ru. Контактное лицо — Вдовина Наталия Викторовна.