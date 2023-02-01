Подмосковье 01 февраля 2023, 16:28 Прием заявок на гранты в сфере науки начнется в Подмосковье 6 февраля Unsplash

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Компании, работающие в сферах науки, технологий, техники и инноваций, смогут получить грантовую поддержку в 2023 году. Прием заявок на конкурс начнется 6 февраля и продлится до 5 апреля.

«Поддержка научной деятельности за счет грантов эффективно функционирует в Подмосковье уже восемь лет. С 2014 года финансирование получили уже 100 проектов в сфере науки на сумму более 385 миллионов рублей», — рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

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В 2023 году победители конкурса разделят между собой 50 миллионов рублей. При этом максимальный грант составит 10 миллионов.

Проект, который представят на конкурс, должен быть разработан в Подмосковье. Более подробная информация представлена на сайте Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Консультации по вопросам участия в конкурсе можно получить по электронной почте VdovinaNV@mosreg.ru или по телефону: 8 (498) 602-06-04 (добавочный 54202).