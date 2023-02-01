Подмосковье 01 февраля 2023, 11:17 Прием заявок на гранты в сфере культуры стартовал в Подмосковье

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Президентский фонд культурных инициатив открыл прием заявок на второй грантовый конкурс 2023 года для поддержки проектов в сфере культуры и искусства. Поучаствовать в нем могут предприниматели, НКО, коммерческие и муниципальные организации.

Заявки будут принимать из всех регионов России до 20 марта. Грантовый фонд составит четыре миллиарда рублей. Их распределят между авторами самых креативных проектов.

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Участники будут конкурировать по девяти направлениям: «Нация созидателей», «Великое русское слово», «Я горжусь», «Место силы», «Культурный код», «Молодые лидеры», «История страны: история преодолений и побед. Вехи», «Многонациональный народ» и «Мы вместе».

Фонд создал для участников тренажер, при помощи которого можно было заранее запомнить тестовую заявку. Также для них подготовили методические материалы, подкасты и вебинары с экспертами.

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