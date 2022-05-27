Прием заявок на гранты в области науки начался в Подмосковье

Конкурсный отбор претендентов на гранты в областях науки и инноваций начался в Подмосковье. Заявку на участие можно подать до 30 июня.

Заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева отметила, что гранты — это одна из мер поддержки научной сферы Подмосковья. Их выдают более семи лет.

С 2014 года поддержку из бюджета региона получило 90 проектов на общую сумму 335,9 миллиона рублей Екатерина Зиновьева.

Она уточнила, что каждый год на гранты в этом направлении выделяют 50 миллионов рублей.

Проект необходимо реализовать в срок от одного года до трех лет. Максимальный размер гранта — 10 миллионов рублей.

Участвовать в конкурсном отборе смогут юридические лица, государственные организации, кроме казенных. При этом не должно быть долгов по уплате налогов и выплате зарплаты.

Подробности доступны на сайте Мининвеста. Задать вопросы можно по электронной почте chudinovvn@mosreg.ru и номеру телефона 8 (498) 602-06-04, добавочный 40823.