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    27 мая 2022, 10:53

    Прием заявок на гранты в области науки начался в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    Конкурсный отбор претендентов на гранты в областях науки и инноваций начался в Подмосковье. Заявку на участие можно подать до 30 июня.

    Прием заявок на гранты в области науки начался в Подмосковье | Изображение 1

    Заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева отметила, что гранты — это одна из мер поддержки научной сферы Подмосковья. Их выдают более семи лет.

    С 2014 года поддержку из бюджета региона получило 90 проектов на общую сумму 335,9 миллиона рублей

    Екатерина Зиновьева.

    Она уточнила, что каждый год на гранты в этом направлении выделяют 50 миллионов рублей.

    Проект необходимо реализовать в срок от одного года до трех лет. Максимальный размер гранта — 10 миллионов рублей.

    Участвовать в конкурсном отборе смогут юридические лица, государственные организации, кроме казенных. При этом не должно быть долгов по уплате налогов и выплате зарплаты.

    Подробности доступны на сайте Мининвеста. Задать вопросы можно по электронной почте chudinovvn@mosreg.ru и номеру телефона 8 (498) 602-06-04, добавочный 40823.