20 апреля 2023, 11:05
Прием заявок на гранты для развития сельского туризма начался в Подмосковье
Прием заявок на конкурс по предоставлению грантов для развития сельского туризма стартовал в Подмосковье. Победители смогут получить субсидию до 10 миллионов рублей.
Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, грант смогут получить как новички, так и опытные фермеры. В этом году на эти цели регион выделил 20 миллионов рублей.
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Получатели грантов смогут направить средства на создание объектов размещения туристов, их обустройство и подключение к коммуникациям, а также на покупку оборудования и благоустройство. Прием заявок продлится до 18 мая.
Критерии отбора участников и другие подробности, жалеющие могут узнать по ссылке.
Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили, что парки и дворы в регионе облагородят к лету по строгому алгоритму уборки. Он состоит из восьми пунктов, каждый из которых помогает преобразить территорию.
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