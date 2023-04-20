Подмосковье 20 апреля 2023, 11:05 Прием заявок на гранты для развития сельского туризма начался в Подмосковье Пресс-служба Минсельхозпрод МО

Читать 360tv в

Прием заявок на конкурс по предоставлению грантов для развития сельского туризма стартовал в Подмосковье. Победители смогут получить субсидию до 10 миллионов рублей.

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья Георгий Филимонов, грант смогут получить как новички, так и опытные фермеры. В этом году на эти цели регион выделил 20 миллионов рублей.

Реклама

Получатели грантов смогут направить средства на создание объектов размещения туристов, их обустройство и подключение к коммуникациям, а также на покупку оборудования и благоустройство. Прием заявок продлится до 18 мая.

Критерии отбора участников и другие подробности, жалеющие могут узнать по ссылке.

Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили, что парки и дворы в регионе облагородят к лету по строгому алгоритму уборки. Он состоит из восьми пунктов, каждый из которых помогает преобразить территорию.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».