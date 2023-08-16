Подмосковье 16 августа 2023, 14:53 Прием заявок на гранты для промышленников начнется в Подмосковье 21 августа Unsplash

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Фонд развития промышленности Московской области начнет принимать заявки на гранты 21 августа. К участию в конкурсе приглашают промышленные предприятия, занимающиеся импортозамещением. Подать заявку на участие можно до 28 августа.

«Подмосковные промышленники смогут воспользоваться новой мерой поддержки — грантом, с помощью которого можно компенсировать часть затрат на уплату процентов по кредитным договорам», — рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — министр инвестиций Екатерина Зиновьева.

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Гранты будут выделяться по кредитам от 50 миллионов рублей. Промышленники смогут рассчитывать на субсидию в размере до 90% от процентной ставки по договору. Отмечается, что поддержка рассчитана максимум на 20 миллионов рублей для одного предприятия.

Для участия в конкурсе предприятие должно быть зарегистрировано в Подмосковье и работать в регионе от одного года. Еще одно важное условие — кредитные транши должны быть использованы на приобретение спецоборудования, модернизацию производства или инжиниринг.

Подробнее с условиями конкурсного отбора можно ознакомиться на сайте Фонда развития промышленности Московской области.

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