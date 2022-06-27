Прием заявок на гранты для предприятий начнется 30 июня в Подмосковье
Руководители производственных предприятий смогут подать заявки на гранты в Подмосковье до 6 июля. Это шанс получить субсидирование процентной ставки по кредитам.
Заместитель председателя правительства региона Екатерина Зиновьева отметила, что это льготная программа, реализуемая Подмосковьем и Минпромторгом России.
Гранты смогут получить производственные компании, работающие не менее двух лет и зарегистрированные в Московской области
Екатерина Зиновьева.
По ее словам, сумма кредита может варьироваться от 10 до 250 миллионов рублей. При этом максимальный размер субсидии — 90% от процентной ставки, однако не более ключевой ставки Центрального банка России и до 50 миллионов рублей на одно предприятие.
Прием заявок начнется 30 июня и продлится до 6 июля. Подать их можно онлайн на сайте подмосковного ФРП через систему электронного документооборота.
Ранее стало известно, что Подмосковье введет промышленную ипотеку для инвесторов впервые в России. Это предложенная губернатором Андреем Воробьевым новая мера поддержки бизнеса.