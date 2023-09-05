Подмосковье 05 сентября 2023, 14:27 Прием заявок на гранты для молодых и социальных предпринимателей продлили в Подмосковье Unsplash

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Срок приема заявок на участие в грантовом конкурсе для молодых и социальных предпринимателей продлили в Подмосковье до 3 октября. Его победители получат поддержку в размере до 500 тысяч рублей.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, в прошлом году получателями грантов стали 76 человек в возрасте до 25 лет и 239 предпринимателей социальной сферы.

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«Построение бизнеса — это сложный и затратный процесс. Поэтому любая поддержка, особенно на начальном этапе, имеет огромное значение. Такую поддержку молодые предприниматели могут получить в рамках региональной программы», — сказала она.

Полученные средства победители конкурса смогут направить на оплату аренды, ремонт, оборудование и другие цели. Сумма гранта сможет покрыть до 75% расходов.

Подать заявку на конкурс можно через инвестпортал Подмосковья до 3 октября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о росте малого бизнеса. Сегодня он занимает почти 25% валового регионального продукта.

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