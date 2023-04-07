Подмосковье 07 апреля 2023, 10:06 Прием заявок на гранты для IT-компаний стартовал в Подмосковье

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Конкурсный отбор на право получить финансовую поддержку от государства начался для компаний сферы IT из Подмосковья. Подать заявку можно на региональном портале госуслуг до 30 июня.

«Грантовая поддержка направлена на развитие кадрового потенциала IT-отрасли. Она предоставляется компаниям, которые принимают на работу новых сотрудников, а сумма гранта зависит от квалификации специалиста», — объяснила министр госуправления, IT и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

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Это уже вторая волна приема заявок в 2023 году. По результатам первого конкурсного отбора одна компания уже получила субсидию.

Грант предоставляется, если в штат организации было принято не менее пяти новых высококвалифицированных сотрудников. С более подробными условиями получения субсидии и порядком отбора заявок можно ознакомиться на региональном портале госуслуг.

Контактный телефон для консультаций: +7 (498) 602-83-44, добавочный 54-531. Ответит Илья Кудрявцев.

Власти Подмосковья должны работать над тем, чтобы не допустить технологического отставания из-за антироссийских санкций. Региону нужно привлекать грамотных специалистов и дорожить теми, кто дает уникальный результат — об этом сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.