Подмосковье 14 августа 2023, 15:22 Прием заявок на грантовый конкурс для НКО завершится в Подмосковье 15 августа Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области

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Прием заявок на участие в подмосковном грантовом конкурсе для некоммерческих организаций на развитие гражданского общества завершится 15 августа. По словам министра информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе, НКО имеют возможность представить авторский проект и получить финансовую поддержку для его реализации.

«На данный момент мы получили более 200 заявок. Для тех, кто подается в этом году впервые, мы провели два обучающих семинара, на которых рабочая группа конкурса подробно рассказала обо всех нюансах участия, а также предметно разобрала вместе с руководителями НКО их заявки», — отметила Швелидзе.

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Победителей конкурса объявят не позднее 4 октября. Проекты оценят в направлениях «Культура и искусство», «Социальная защита граждан», «Молодежная политика» и «Волонтерская деятельность». Общая сумма субсидий составляет более 82 миллионов рублей.

Оставить заявку и узнать подробную информацию о грантах можно на сайте.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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