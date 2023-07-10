Подмосковье 10 июля 2023, 17:39 Прием заявок на грант для некоммерческих организаций начнется в Подмосковье 17 июля

Читать 360tv в

В 2023 году в Подмосковье в третий раз пройдет конкурс на получение грантов для некоммерческих организаций. В Министерстве информационных и социальных коммуникаций Московской области отметили, что общий фонд превысит 82 миллиона рублей, а прием заявок стартует 17 июля.

Грант предоставляется НКО для осуществления социально-значимых проектов по таким направлениям, как искусство, соцзащита, молодежная политика и добровольческая деятельность. Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо описать идею проекта, его социальную значимость и ожидаемые результаты. С условиями проведения отбора можно ознакомиться на сайте мособл.гранты.рф.

Реклама

«В Московской области зарегистрировано более 1,5 тысячи НКО по направлениям: культура и искусство, социальная защита граждан, молодежная политика и добровольческая деятельность. Безусловно, они делают важные добрые дела для развития нашего Подмосковья, а мы их всячески поддерживаем, в том числе и финансово», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе

По ее словам, в прошлом году совместно с Фондом президентских грантов НКО выделили более 70 миллионов рублей на поддержку социально значимых инициатив.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».