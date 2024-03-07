07 марта 2024, 13:21
Прием заявок на чемпионат «Битва роботов» начался в Подмосковье
Жители Подмосковья смогут принять участие в «Битве роботов», которая в этом году пройдет по новым правилам. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.
В этом году участвовать в соревнованиях смогут дети от 10 до 17 лет и взрослые. Во взрослой категории отберут до 32 команд, в детской — до 64.
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Жители Подмосковья смогут продемонстрировать свои навыки в области робототехники, инженерии, программирования и стратегического мышления. Организаторы оценят оригинальность оснащения робота, креативность легенды и опыт команды. Результаты отбора появятся на официальном сайте чемпионата, а участников дополнительно проинформируют по электронной почте.
Заявки на участие в «Битве роботов» принимаются до 10 марта по ссылке.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий. С помощью сервиса можно подобрать развлечения на любой вкус и составить маршрут выходного дня.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Роботы
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