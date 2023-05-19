Подмосковье 19 мая 2023, 09:53 Прием заявок на бесплатную поддержку IT-стартапов начался в Подмосковье Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

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Компании IT из Подмосковья смогут бесплатно поучаствовать в образовательной программе «Спринт» и доработать свой бизнес с учетом полученных знаний. Прием заявок на конкурсный отбор уже начался.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области уточнили, что принять участие в отборочном туре можно до 6 июня.

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«Программа предназначена для технологических компаний, которые создают IT-решения для отечественного рынка. Выпускники акселератора получат ценные знания от практикующих специалистов и смогут доработать свой продукт, расширить бизнес, найти новых клиентов, грамотно выстроить продажи и увеличить выручку», — рассказала глава ведомства Надежда Куртяник.

Заявки можно подавать на официальном сайте акселератора. Проект каждого претендента будет обсуждаться на конкурсной комиссии. Те, кто пройдут отбор, приступят к обучению в сентябре.

Акселератор «Спринт» — это бесплатная программа ускоренного развития бизнеса для российских компаний, создающих продукты в области новых коммуникационных интернет-технологий. Среди таких решений — мессенджеры, соцсети, игровые сервисы и другие проекты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что подмосковную цифровизацию коммунального хозяйства признали лучшей в России.

Новости региона можно обсудить в «Суперчате 360».