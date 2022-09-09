Прием заявок на бесплатное обучение предпринимателей и самозанятых начался в Подмосковье | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 17:16 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Прием заявок на бесплатное обучение предпринимателей и самозанятых начался в Подмосковье

Читать 360tv в

Образовательная программа «Наставничество» для самозанятых и предпринимателей начнется в Подмосковье 21 сентября. Ожидается, что участие в проекте примут не менее 400 человек.

В этом году наставниками начинающих предпринимателей станут 35 опытных бизнесменов и экспертов — каждому будет подобран руководитель с опытом в схожем проекте. Участникам расскажут о составлении бизнес-модели, анализе рынка и конкурентов, взаимодействии с целевой аудиторией, видах и каналах продаж, финансах, налогообложении и многом другом.

Реклама

«Проект „Наставничество“ пройдет в Московкой области уже в четвертый раз. В этом году мы ожидаем, что участие в бизнес-акселераторе примут не менее 400 самозанятых и начинающих предпринимателей, зарегистрированных в Московской области. Обучение будет проходить в течение восьми недель и завершится защитой бизнес-проектов, по итогам которого жюри отберет по семь победителей в каждой категории», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Реклама

Общий призовой фонд программы «Наставничество» составляет более 1,3 миллиона рублей. Участие бесплатное, но обязательна регистрация. Заявку самозанятым и индивидуальным предпринимателям необходимо подать до 21 сентября на сайте программы.

В Подмосковье 1 сентября ввели новые меры поддержки предпринимателей. О них рассказал губернатор Андрей Воробьев.

0 0 0 0 0 0