Прием заявок на аренду земли за рубль стартовал в Подмосковье

Прием заявок от предпринимателей на предоставление земли в аренду за один рубль стартовал в Московской области. Обращения принимают на региональном портале госуслуг.

Подать заявление можно в разделе «Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов в целях обеспечения импортозамещения», сообщила зампредседателя правительства Подмосковья Анна Кротова.

Она напомнила, что новую меру поддержки инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев. В рамках новой программы можно арендовать земельный участок за один рубль в целях размещения импортозамещающего производства.

Для этих целей уже подобрали более 250 участков от 5 до 100 соток общей площадью свыше 2,1 тысячи гектаров в 38 муниципалитетах.

«Помимо максимально сниженной ставки за аренду, земля для производства будет предоставляться в короткие сроки — за 20 рабочих дней», — уточнила Кротова.

В перечень импортозамещающих отраслей, которые могут получить эту поддержку, вошли сельское хозяйство, производство пищевых продуктов и одежды, химических веществ и химических продуктов, лекарств, резиновых и пластмассовых изделий, электроники и оптических изделий.