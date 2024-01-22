Подмосковье 22 января 2024, 14:19 Прием заявок на аккредитацию СМИ для освещения выборов президента начался в Подмосковье Unsplash

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Прием заявок от представителей средств массовой информации на аккредитацию для освещения выборов президента России начался в Московской области. Аккредитация будет проходить с 22 января по 11 марта 2024 года.

Заявку должен подать главный редактор СМИ. С порядком аккредитации, перечнем документов и формой заявки можно ознакомиться на сайте Мособлизбиркома.

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Напомним, что аккредитация дает право находиться в помещениях для голосования, а также на выездных голосованиях. Помимо этого, она дает право присутствовать при подсчете голосов, при перемещении избирательных бюллетеней в сейф-пакеты и производить фото- и видеосъемку.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79,8% россиян.

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