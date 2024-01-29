Подмосковье 29 января 2024, 13:54 Прием заявок для участия в ДЭГ на президентских выборах стартовал в Подмосковье Unsplash

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Прием заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах президента стартовал на территории Московской области. Чтобы отдать свой голос, не выходя из дома, достаточно подать заявку на «Госуслугах» Подмосковья.

Прием заявок будет идти с 29 января по 11 марта. Голосование в удаленном формате станет доступно 15 марта и продлится до 17 марта. Сделать выбор можно будет с помощью мобильного телефона или компьютера.

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Принять участие в ДЭГ может любой житель Подмосковья, обладающий активным избирательным правом, с подтвержденной учетной записью на «Госуслугах» Подмосковья.

Вся подробная информация о правилах участия в ДЭГ размещена на портале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в 2023 году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

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