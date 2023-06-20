Подмосковье 20 июня 2023, 09:48 Прием заявлений в колледжи и техникумы начался на портале госуслуг Подмосковья Фото: Пресс-служба Мингосуправления МО

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На региональном портале госуслуг стартовал прием заявлений на программы среднего профессионального образования. Подать онлайн-заявку в колледжи и техникумы Московской области можно с 20 июня по 15 августа.

Заполнить заявку на портале госуслуг можно всего за несколько минут. Услуга «Запись в колледж» доступна в разделе «Образование» — «Образование детям». Чтобы подать заявление, нужно иметь подтвержденную учетную запись ЕСИА. После авторизации следует заполнить электронную форму и указать в том числе данные аттестата, приложив его скан.

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«В прошлом году абитуриенты проявили наибольший интерес к программе подготовки „Информационные системы и программирование“. Это неудивительно, поскольку Подмосковье предоставляет массу возможностей для развития в сфере IT», — отметила министр госуправления, IT и связи Московской области Надежда Куртяник.

Статус заявления появится в личном кабинете в течение одного рабочего дня. После этого можно отслеживать свой рейтинг на сайте колледжа. Оригиналы документов нужно будет принести в приемную комиссию до 15 августа.

В Подмосковье работают 99 колледжей, где обучают по 192 специальностям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о том, что в подмосковных колледжах появятся более 800 дополнительных бюджетных мест на востребованные специальности.

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