Прием заявлений на сдачу ЕГЭ завершится 1 февраля в Подмосковье

Прием заявлений на участие в ЕГЭ завершится 1 февраля в Московской области. Об этом напомнила заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина.

Выпускники этого года подают заявки в своих школах. Ребята, окончившие учебные заведения раньше и желающие сейчас написать ЕГЭ, должны обратиться в управление образования.

После 1 февраля заявления принимаются уже только при наличии уважительной причины, подтвержденной документально Ирина Каклюгина.

Она объяснила, что подразумевается, например, болезнь. В таком случае потребуется представить справку от врача.

Ранее стало известно, что проходной балл ЕГЭ для допуска на бюджетное обучение снизился впервые за 10 лет.