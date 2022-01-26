26 января 2022, 16:29
Прием заявлений на сдачу ЕГЭ завершится 1 февраля в Подмосковье
Прием заявлений на участие в ЕГЭ завершится 1 февраля в Московской области. Об этом напомнила заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина.
Выпускники этого года подают заявки в своих школах. Ребята, окончившие учебные заведения раньше и желающие сейчас написать ЕГЭ, должны обратиться в управление образования.
После 1 февраля заявления принимаются уже только при наличии уважительной причины, подтвержденной документально
Ирина Каклюгина.
Она объяснила, что подразумевается, например, болезнь. В таком случае потребуется представить справку от врача.
Ранее стало известно, что проходной балл ЕГЭ для допуска на бюджетное обучение снизился впервые за 10 лет.