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    26 января 2022, 16:29

    Прием заявлений на сдачу ЕГЭ завершится 1 февраля в Подмосковье

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Прием заявлений на участие в ЕГЭ завершится 1 февраля в Московской области. Об этом напомнила заместитель председателя правительства региона Ирина Каклюгина.

    Прием заявлений на сдачу ЕГЭ завершится 1 февраля в Подмосковье

    Выпускники этого года подают заявки в своих школах. Ребята, окончившие учебные заведения раньше и желающие сейчас написать ЕГЭ, должны обратиться в управление образования.

    После 1 февраля заявления принимаются уже только при наличии уважительной причины, подтвержденной документально

    Ирина Каклюгина.

    Она объяснила, что подразумевается, например, болезнь. В таком случае потребуется представить справку от врача.

    Ранее стало известно, что проходной балл ЕГЭ для допуска на бюджетное обучение снизился впервые за 10 лет.