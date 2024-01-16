Подмосковье 16 января 2024, 22:39 Прием выездной администрации впервые состоялся в новом году в Лобне Unsplash

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В наступившем году впервые начала свою работу выездная администрация в Лобне. Прием граждан производился в школе № 2. Особым вниманием горожане отметили то, что встречи проходят не в кабинете чиновника, а непосредственно в их районе.

Жителей интересуют теплоснабжение, работа школ и поликлиник, содержание дворов и подъездов, строительство социальных объектов и вывоз мусора. С обращениями работали глава города, его заместители, а также специалисты управляющих и ресурсоснабжающих организаций, правоохранительных органов и управлений и отделов городской администрации.

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Каждое обращение регистрируют и составляют специальную карточку, где по мере решения появится отметка о закрытии вопроса.

«По итогам выездной администрации составляется протокол главы, в котором фиксируются все вопросы и соответственно в карточках тоже указываются срок исполнения и заявитель, которому после исполнения задачи будет выслан письменный ответ», — сказал первый заместитель главы городского округа Лобня Вадим Лебедев.

Такой подход администрации позволяет жителям обратиться сразу к нескольким специалистам и максимально быстро и точно решить любую задачу.

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