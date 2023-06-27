Подмосковье 27 июня 2023, 08:51 Прием выездной администрации прошел в Районном потребительском обществе в Истре

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Сотрудники Районного потребительского общества из Истры смогли решить вопросы ЖКХ и благоустройства прямо на рабочем месте. Администрация округа провела выездной прием граждан.

На прием выездной администрации пришли десятки сотрудников со своими вопросами. Они отметили удобство электронной очереди. Ожидание занимало всего несколько минут.

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Решить вопросы можно было не только с любым из заместителей главы округа, но с руководителями ресурсоснабжающих организаций.

«Я получила ответ на свой вопрос наболевший вопрос, поэтому очень даже интересно и неожиданно именно в таком формате общаться со всеми представителями нашей администрации», — отметила сотрудница предприятия Дарья Галухина.

Больше всего сотрудников предприятия интересовало благоустройство и ремонт дорог, а также вопросы связанные с жилищно-коммунальной сферой.

Когда и где пройдет следующая такая встреча, можно узнать на официальном сайте администрации округа, а также в аккаунтах главы городского округа Истра Татьяны Витушевой в социальных сетях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на модернизацию системы ЖКХ регион направит 320 миллиардов рублей.

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