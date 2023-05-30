Подмосковье 30 мая 2023, 16:25 Прием выездной администрации прошел в микрорайоне Рекинцо в Солнечногорске

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Прием выездной администрации прошел на базе нового корпуса школы № 4 в микрорайоне Рекинцо в Солнечногорске. Жители смогли задать вопросы депутатам и сотрудникам структурных подразделений администрации округа.

Больше всего людей беспокоили вопросы ремонта дорог, ЖКХ, благоустройства и уборки территории, а также работа управляющих компаний.

Например, жители задали вопрос, касающийся обслуживания внутриквартальной дороги у жилого дома № 2 на улице Юности. Также их интересовало получение земельного участка и возможность доставки корреспонденции «Почтой России» в Меленки и Шапкино. Все озвученные на встрече вопросы взяли на контроль.

«Встречи в формате выездной администрации пользуются большой популярностью среди нашего населения, так как жители на месте могут получить ответы по каждому направлению, будь то ЖКХ или образование. Проводить их будем регулярно во всех территориальных управлениях муниципалитета», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Напомним, что также ежемесячно проходит прием жителей главой округа. Записаться можно через горячую линию 8 (800) 201-67-47 или электронную почту solngor@mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 170 тысяч жителей прошли опрос по благоустройству в регионе.

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